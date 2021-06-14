Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Yılmaz: '2023 seçimlerinde üçüncü bir ittifak mutlaka olacak'

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye'de kararsız kitlenin, her iki ittifaka da rakip tek kuvvet olduğunu savunarak, "Kararsızlar ne iktidar ne de muhalefetten memnun olmayan kesimdir. Bu kesim eski siyaseti tasfiye edecek güce giderek artan bir güç ve oranla yükseliyor. 2023 seçimlerinde üçüncü bir ittifak mutlaka olacak. Muhafazakar Yükseliş Parti ve denenmemiş siyasiler bu kesimi temsil edecek. Partimiz yeni bir siyasi yüz olarak diğer denenmemiş partilerle böyle bir ittifakı kurmak üzere çalışacaktır. Milletimiz geçmişten ders alarak geleceğini çok daha ahlaki değerleri el üstünde tutan bir anlayışla inşa edecektir. Başka çaremiz yok" diye konuştu.

Yılmaz açıklamasına şöyle devam etti:

"Halk olarak son 40 yılda büyük hatalar yaptık. Ahlaki değerlerden uzaklaştık. Toplu tövbeye ihtiyacımız var. Dinin içini boşaltarak beton duvarlar arasında içi boş mescitler inşa ettik. Halbuki ahlaki kurallar bütünü olan din beton duvarlar arasında değil günlük hayatın içinde hep olmalıydı. Maalesef hayatımızdan çıkardığımız değerleri ömür boyu yapılan bir ümre ziyareti , kandiller ve cami köşelerinde tatmin etmeye çalıştık. Bu büyük bir hataydı ve sonucu da toplumsal çöküş oldu. Fakat milletimiz bunu aşacak kudrete tarihsel derinliğe sahip bir millettir. Yapmamız gereken temiz siyaseti inşa etmek siyaset ve dini rant kapısı olmaktan çıkarmaktır."

