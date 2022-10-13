Muhammet Görken Turnuvası'nda ilk gün sona erdi

Karşılaşmalar öncesinde her iki takımın oyuncuları, teknik ekipleri ve müsabakada görevli hakemler ile gözlemcileri Muhammet Görken ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılaşma öncesinde ayrıca; Muhammet Görken'in kızı Lara Görken; turnuvada yer alan takımların kaptanlarına katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Turnuvanın ilk gününde alınan sonuçlar şu şekilde:

VakıfBank - Nilüfer Bld.: 3-0 (26-24, 25-23, 28-26)

Galatasaray HDI Sigorta - Bolu Bld.: 3-1 (25-23, 25-17, 20-25, 25-21)

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