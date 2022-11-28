Muhammet Kaynar: 'Avcılar'daki caminin yapılması AK Parti grubunun kırmızı çizgisidir'



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı toplantısının altıncı oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Oturumda İBB'nin 2023 bütçesi görüşmeleri öncesi geçtiğimiz yıllarda deprem nedeniyle Avcılar'da yıkılan cami hakkında İBB AK Parti Üyesi Muhammet Kaynar söz alarak bir konuşma yaptı.

Kaynar, caminin tekrar yapılmasıyla ilgili CHP grubunun hayır oyu verdiğini söyleyerek, caminin yapılmasının AK Parti grubunun kırmızı çizgisi olduğunu belirtti. Kaynar, “Avcılar ilçemizde deprem sebebiyle yıkılan caminin yeriyle ilgiliydi. Bu caminin ihya edilmesiyle, tekrar yapılmasıyla ilgili olarak dosyaya Cumhuriyet Partisi hayır dedi. Aslında Büyükşehir Belediyesi'nin çözülmesinde sorunlar yaşadığı 52 taşınmazla ilgili dosyasıyla ilgili konu hazine ile konuşuldu. Hazine ile bu taşınmazların takası ve trampası çözüldü. Bu meseleye de hayır vermiş oldular. İki tane camiye hayır deme pahasına Büyükşehir Belediyesi'nin 58 tane probleminin çözülmesine de hayır oyu vermiş oldular. Caminin yapılması AK Parti grubunun kırmızı çizgisidir” dedi.

Emre Baba



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