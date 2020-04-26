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Muharrem amcanın yardımına Vefa ekibi koştu

Muharrem amcanın yardımına Vefa ekibi koştu
Muharrem amcanın yardımına Vefa ekibi koştu

Aydın’ın Efeler ilçesinde hastanede tedavisi tamamlanan yaşlı adamı Vefa Sosyal Destek Gurubu personeli evine kadar sırtında taşıdı.

Efeler Zafer Mahallesi'nde ikamet eden, ve rahatsızlığından dolayı yürümekte güçlük çeken 72 yaşındaki Muharrem Kenan Aktaş, Vefa hattını arayıp hastaneden evine gitmek için ekiplerden yardım istedi. Yardım talebini değerlendiren Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi yaşlı adamı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nden alarak Zafer Mahallesi'ndeki evine götürdü. Vefa ekibi personeli yaşlı adamı sırtında taşıyıp ikinci kattaki evine çıkardı.

Hastanedeki tedavisinin ardından Vefa ekibi tarafından evine sağ salim ulaştırılan Aktaş, evine gitmek için Vefa ekibinden yardım talep ettiğini ifade ederek, “Yardımıma koşan arkadaşlardan Allah razı olsun. Bu zor günlerde bize destek oldular. Sağ olsunlar” diye konuştu.

Onur Durmuş
 

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