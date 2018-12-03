Muharrem Ertaş mezarı başında anıldı

Kırşehir Gazeteciler, Radyocular, Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Sait Yanık, gazeteciler ve abdal kültüründen gelen sanatçılar başta olmak üzere vatandaşlar, Muharrem Ertaş'ın merkez Bağbaşı Mezarlığındaki kabrini ziyaret ederek dua etti. Yanık, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Muharrem Ertaş'ın Kırşehir'in yetiştirdiği büyük bozlak ustalarından biri olduğunu belirtti.

Öte yandan Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Araştırmacı Edebiyatçı Yazar Tolga Akpınar, büyük ustanın ölüm yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bozlak denilince akla gelen ilk isim Muharrem Ertaş'dır. Ömrü yoksulluk içeresinde geçti. Sözlü Geleneksel Türk Edebiyatının da taşıyıcılığını yaptı. 'Ben Atatürk'ün öldüğü gün türkü okuyamam' deyip Kırşehir'e döndü. Sesi Japon ve Amerikan üniversitelerinde tez konusu oldu" diye konuştu.