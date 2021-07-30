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Muharrem İnce, Antalya'da yangın bölgesinde

Muharrem İnce, Antalya'da yangın bölgesinde
Muharrem İnce, Antalya'da yangın bölgesinde

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. İnce, yaşananları bir felaket olarak nitelendirdi.

Öğle saatlerinde havayolu ile Antalya'ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, daha sonra 3 gündür yangının devam ettiği Manavgat ilçesine geldi. İnce, burada yangının en büyük hasarı verdiği Kalemler Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemesinin ardından açıklamalarda bulunan İnce, büyük bir felaketle karşı karşıya olduklarını belirterek, “Kuşlar bile uçamamış. Kuşlar bile yanmış. Koyun, inek, köpekler yanmış. Ağaçlar kuş kurt her şey yanmış yok olmuş. Burada onlarca köy yok olmuş. Köylünün yemleri, samanları, hayvanları, evleri, traktörleri yanmış. Perişan bir durumdalar" diye konuştu.

İsa Akar - Enver Furkan Çelebioğlu
 

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