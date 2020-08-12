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Muharrem İnce, eteğindeki taşları dökecek

Muharrem İnce, eteğindeki taşları dökecek
Muharrem İnce, eteğindeki taşları dökecek

CHP'nin 37. Olağan Kurultayının ardından parti ile köprüleri atan ve parti mi kuracağı, yoksa partisiz bir ‘hareket’ mi başlatacağı netleşmeyen Muharrem İnce, yarın eteğindeki taşları dökecek. İnce, dün Ankara’ya doğru yola çıkarken yaptığı açıklamada "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin" dedi.

İnce'nin özellikle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde yaşanan tartışmalar ve o gece CHP'de neler olduğunu belgelerle gündeme getireceği ifade ediliyor. 24 Haziran seçimlerindeki başarısızlıkta CHP Genel Merkezi'nin parmağı olduğuna işaret edecek olan İnce'nin, o gecenin faturasını parti yönetiminde bulunan bazı isimlere çıkaracağı ileri sürülüyor. İnce'nin CHP parti yönetimini hedef alan sert bir açıklama yapacağı kulislere yansırken, CHP'den ayrıldıktan sonra izleyeceği yol haritasına ilişkin de önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Özellikle İnce'nin “yüzde 31'le bıraktım, onu yüzde 51'e çıkaracağım” açıklamasından sonra 2023 seçimlerinde tekrar Cumhurbaşkanı adayı olmayı hedeflediği, bu amaçla siyasi parti veya ‘hareket' için yola koyulacağı değerlendiriliyor. İnce'nin atacağı adımlar arasında ilk olarak önümüzdeki ay il il Anadolu'yu gezerek vatandaşlarla bir araya gelmesi de bulunuyor. İnce'nin böylece 2023'te veya daha önce bir tarihte yapılacak seçimlere hazırlıklı olmak istediği ifade ediliyor. Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce konusunda sessizliğini korurken; Muharrem İnce'ye “dur gitme” demeyeceği ifade ediliyor.

Türkiye Gazetesi

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