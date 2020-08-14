Muharrem İnce: Kemal Bey'in iktidar olma iddiası yok

Yol haritasını açıklayan İnce “Bizim başlattığımız hareket muhalefet hareketi değildir. Başlattığımız hareketin adı 1.000 Günde Memleket Hareketi'dir. Alanında uzman, kafa yoran kişilerden oluşmaktır. 4 Eylül'de Sivas'ta olacağız. Memleket hareketini başlatacağız" dedi. Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu “Tek adam muhalefeti” olarak niteleyen İnce, CHP liderinin son kurultayı sonuna kadar izlememesine ve konuşmacıları dinlemeden gitmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun Kadın Kolları Kurultayına katılmamasını da eleştiren İnce “Kurultay iradesini tanımadı, koltuğuna âşık” ifadelerini kullandı. Muharrem İnce ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ‘iktidara yürüyorum' diye bir iddiası olmadığını belirterek şunları söyledi: CHP'nin iktidarı demek CHP Genel Başkanın Cumhurbaşkanı olması demek. Ben iktidardan bunu anlarım. Eğer Erdoğan'ın eski arkadaşlarından birini Cumhurbaşkanı yapacaksan ben ona CHP iktidarı demem ki. Genel başkanın böyle bir iddiası yok. Seçim gecesi bana bilgi vermediler. 13.000 sandıkta gözlemci yok. Dört milyon oyu sokağa bıraktılar. Yerel seçimde İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı, ilçe istiyorsanız Bozüyük'ü bize HDP'liler kazandırdı. Benim için "Saray destekliyor" diyenler CHP içindeki rant baronlarıdır.

CHP: İnce'yi çağırdık gelmedi

Partisine yönelik birçok iddia ortaya atan İnce'ye, CHP'den açıklama geldi. "Seçim gecesi bana bilgi vermediler ve davet etmediler" diyen İnce'ye CHP şu cevabı verdi: Genel Başkan'ımızla birlikte genel merkezde izlenmesi noktasında davette bulunulmuş ancak bu davet sayın Cumhurbaşkanı adayımız tarafından kabul görmemiştir.

​Türkiye Gazetesi