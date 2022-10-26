Muharrem İnce'den CHP'ye: 'Atatürk'ün partisine yakışıyor mu?'

Balıkesir'e gelen İnce, Eski Kepsut Caddesi'nde partililer tarafından konvoyla karşılandı. İnce, daha sonra Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla görüştü. Yıllar önce yüksek öğrenimini tamamladığı Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'ne de geçen Muharrem İnce, burada da öğrencilerle bir araya geldi. Balıkesir programının sonunda İnce, Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan Çarşamba Pazarı'nda vatandaşlara hitap etti.

"Ben ayrıldım, siz de büyük oyunu görün"

CHP'deki eski dostlarına seslenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Siz benim kardeşimsiniz, sizinle yıllarca mücadele ettik. Ama büyük oyunu görün. Ben ayrıldım, siz de büyük oyunu görün. Büyük oyun ne? Kılıçdaroğlu partide sıkıştı, ‘Muharrem İnce genel başkan adayı' diyelim. Hemen Kılıçdaroğlu'nun önüne bir mermi koyuyorlar. Ya bir yumruk atıyorlar ya bir fezleke gönderiyorlar, hemen parti Kılıçdaroğlu'nun etrafına gidiyor, 'Genel başkanımızı yedirmeyiz, sahip çıkacağız' diyorlar. İyi sahip çık al senin olsun, tepe tepe kullan” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan, Kılıçdaroğlu da Erdoğan'dan gayet memnun” diye devam eden İnce, “Mutlu, mesut yaşıyorlar. Bir büyük oyun var, bu oyunu bozacağız. Bize 'ayrıldın gittin' diye laf edenler oluyor mu, oluyor. Bana laf edenler Erdoğan'a oy verenlere koyun diyor mu, diyorlar. Kendilerini bir gözden geçirirlerse çok mutlu olurum. Öyle millete demek kolay. Kendini bir gözden geçir. Bir büyük oyunun parçası olmayın” diye konuştu.

“Atatürk'ün partisine yakışmıyor”

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, “TSK kimyasal silah kullanıyor” iddiasını CHP'nin de desteklediğini ileri süren İnce, “Seçimde yüzde kaç alacağımızla ilgilenmiyorum, barajı geçeceğimizi biliyorum, neden ilgilenmiyorum? Çünkü haklı olduğumuzu biliyorum. Haklı bir davanın peşindeyiz, kimsenin hakkını yemiyoruz. Doğruya doğru, yanlışa, yanlış diyoruz. Mesela -Ne işimiz var Libya'da- demiyoruz, -Libya'ya asker gönderin- diyoruz. Niye? Akdeniz'deki hakkımızı korumak için. CHP gibi, -Azerbaycan'a niye yardım ediyorsun- demiyoruz. Onun için CHP'den ayrıldım zaten. Azerbaycan'a daha fazla yardım edilmesini istiyoruz. Libya tezkeresine İYİ Parti 'Evet' oyu veriyor. CHP 'Hayır' oyu veriyor. Biri çıkıyor, 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı' diyor. Terbiyesize bak, kimyasal silah TSK'nın envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış, PKK'ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu yüzden dolayı ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım. İnsan üstü bir gayretle çalışacağız. Her gördüğüm insanla konuşacağım. Bir oy bir oydur” ifadelerini kullandı.

Bahadır Demirçeviren - Emre Binakuran - Ömer Kantarlıoğlu



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