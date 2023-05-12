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Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme dilekçesi YSK'ya teslim edildi

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme dilekçesi YSK'ya teslim edildi
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme dilekçesi YSK'ya teslim edildi

Memleket Partisi, Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verdi.

Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdi. Ardından basın mensuplarına konuşan Yüreğir, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin dün gerekli bütün açıklamaları yaptığını belirterek, “Genel Başkanımızın beyanlarını şimdi dilekçe haline Yüksek Seçim Kurulu'na sunduk. Bu süreçten sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun ve seçmenlerimizin takdiri” ifadelerini kullandı.

Burak Can Ekizoğlu - Tolga Başer

 

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