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Mühendis kılığına girip şantiyelerden hırsızlık yapıyordu, kıskıvrak yakalandı

Mühendis kılığına girip şantiyelerden hırsızlık yapıyordu, kıskıvrak yakalandı
Mühendis kılığına girip şantiyelerden hırsızlık yapıyordu, kıskıvrak yakalandı

Başkent'te yelek ve baretle girip kendisini mühendis olarak tanıttığı inşaat şantiyelerinden hırsızlık yapan zanlı, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Mühendis kılığına girip şantiyelerden hırsızlık yapıyordu, kıskıvrak yakalandı - Tıkla İzle

Olay, Etimesgut ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bir inşaat alanında meydana geldi.

Polis ekipleri, şantiyeye araçla gelip sarı baret ve işçi yeleği giyerek işçilerin kaldığı koğuşlardan hırsızlık yapan şüphelinin kullandığı aracın Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden plakasını ve kimliğini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık şüphelisi Şahin A., Akyurt ilçesinde kullandığı araç durdurularak yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramada hırsızlık olaylarında kullandığı eşyalar ele geçirildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri izletilen zanlı suçunu itiraf etti.

Aynı yöntemle defalarca şantiyelerden hırsızlık yaptığı ve 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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