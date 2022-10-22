Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar, jandarmaya 'hoş geldiniz' diyerek kapıyı açtılar

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Bornova ilçesi Gökdere Beşyol Mahallesi'nde İ.A. ve G.A. isimli şahıslara ait daha önceden mühürlenmiş umuma açık işletmelerin mührünün bozularak tekrar kumar oynatıldığına dair bilgi elde edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

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