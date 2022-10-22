İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar, jandarmaya 'hoş geldiniz' diyerek kapıyı açtılar

Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar, jandarmaya 'hoş geldiniz' diyerek kapıyı açtılar
Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar, jandarmaya 'hoş geldiniz' diyerek kapıyı açtılar

İzmir'in Bornova ilçesinde daha önceden mühürlenen umuma açık işletmelerin mührünün bozularak tekrar kumar oynatıldığına dair bilgi üzerine jandarma ekipleri operasyon yaparken, ekiplere "hoş geldiniz abi, buyurun" diyerek kapıyı açan şahıslar suçüstü yakalandı.

Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar, jandarmaya 'hoş geldiniz' diyerek kapıyı açtılar - Tıkla İzle

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Bornova ilçesi Gökdere Beşyol Mahallesi'nde İ.A. ve G.A. isimli şahıslara ait daha önceden mühürlenmiş umuma açık işletmelerin mührünün bozularak tekrar kumar oynatıldığına dair bilgi elde edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.