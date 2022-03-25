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Muhsin Yazıcıoğlu ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı

Muhsin Yazıcıoğlu ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı

Büyük Birlik Partisi eski başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13'üncü yıl dönümünde dualarla anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı - Tıkla İzle

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii önünde, 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında Kahramanmaraş'ta vefat eden Büyük Birlik Partisi eski başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için anma etkinliği düzenlendi. Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte cuma namazı sonrası lokma dağıtıldı ve dua edildi.

Konu ile ilgili konuşan Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği yönetim kurulu başkanı Eyüp Günay, “Derneğimiz bunu ilk defa yapmıyor. On bir yıldır yapıyoruz. Bize değer katan büyüklerimizin kıymetini maalesef kaybettikten sonra anlıyoruz. Biz de on bir yıldır rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu anıyoruz. Biz ve bizimle birlikte bir sürü farklı siyasi parti üyeleriyle birlikte anıyoruz. Allah mekânlarını cennet etsin. Umarım bundan sonra da var olan değerlerimize sahip çıkmayı öğreniriz ve varken kıymetini biliriz” şeklinde konuştu.

Murat Delice - Mert Yıldırım
 

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