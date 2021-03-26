Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında düzenlenen programla anıldı

12 yıl önce Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde helikopter kazasında şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren BBP'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu adına anma programı düzenlendi. BBP tarafından düzenlenen programa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Destici, sözlerine 25 Mart 2009 tarihinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başladı. Destici, “Onunla birlikte olduğumuz yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı, kader arkadaşlığı yaptığımız her dakikayı hayatımızın gurur sayfaları olarak andık ve anmaya devam edeceğiz. Tümünüzün benimle aynı duyguları paylaştığını biliyorum” dedi.

"Milleti için, inandıkları için şehit oldu"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yalnızca genel başkanları olmadığını ifade eden Destici, “O bizim varlığı, yokluğu, mutluluğu, hüznü, inançlarımızı, ideallerimizi paylaştığımız kader arkadaşımızdı. Gururla ifade etmek isterim ki tanıdığımız ilk günden beri Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanındaydık” diye konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun en çok istediği şeylerden birinin ‘birlik' olduğunu söyleyen Destici, o yüzden kurduğu partinin ismini Büyük Birlik Partisi yaptığını belirtti. Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nu Muhsin Yazıcıoğlu yapan şeyin en başta insani özellikler olduğunu kaydederek, “Onu tanıyan herkes söylediklerimizi doğrulayacaktır. Nezaketi, fedakarlığı, yaş, sosyal statü, ırk, bölge ayrımı gözetmeksizin insanlara gösterdiği derin samimi sevgisi, saygı ve tevazusuyla örnek bir insan, örnek bir Müslümandı. Yol arkadaşlığı yaptığımız sürece milletimiz için çalışmayı söylerdi. Kendisi de bir ömrü milleti için, inandıkları için yaşadı ve milleti için, inandıkları için de şehit oldu” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Muhsin Yazıcıoğlu'nu sağlığında yakın dostu olarak bildiğini, aynı şekilde Muhsin Yazıcıoğlu'nun da kendisini o gözle gördüğünü anlattı. Helikopter kazasının olduğu gün yaşadıklarını anlatan Kurtulmuş, “Helikopterin düşme haberini aldıktan sonra bizim de seçim kampanyasında başka bir ilde programımız vardı. Programı keserek sabahın ilk saatlerinde önce Maraş'a, ardından da ilçeye geçerek helikopterin arandığı, daha doğrusu olduğu düşünülen alanda bir ilkokul vardı. O ilkokulu orada merkez tutmuşlardı. İnsanların orada çaresiz ama ümitli bekleyişlerine, o soğuk karda bekleyişlerine şahit olmuş birisiyim. O sebeple insanların hem bir çaresizlik içerisinde hem de büyük bir özlemle, umutla inşallah sağ salim bulunur diyerek dua ettiklerine yakınen şahit oldum. Maalesef 2 günü aşkın bir süre sonra kendisi bulundu. Allah rahmet eylesin” dedi.

“Mücadele ruhu, istikamet ve sağlam şahsiyet"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatının üç kelimeyle özetlenebileceğini söyleyen Kurtulmuş, “Mücadele ruhu, istikamet ve sağlam şahsiyet. Bu üçünün hepsi için arkadaşların, şahit olanların anlatacağı çok sayıda kıssası olabilir. Rahmetli Muhsin Bey'i bu üç kelimeyle özetleyebiliriz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu gibi örnek insanların yalnızca yıl dönümünde anılmaması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, Yazıcıoğlu'nun Türk gençlerine anlatılması gerektiğini bildirdi.

Programa katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersan Tatar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamallıoğlu programa birer mesaj gönderdi.

Mevlüt İşli – Yunus Özkan