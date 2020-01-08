Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki ‘GPS hırsızlığı' davası

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile partililer katıldı. Cemal Şahin, Yusuf Yiğit, Ebubekir Semih Yüksekkaya, Halil İbrahim Açan, Bekir Çelikçi, Davut Uçum, Suat Kaplan, Aydın Özsıcak, Nedim Bakırhan, Nusret Memiş'in yargılandığı davada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile farklı cezaevlerinde bulunan sanıklardan Davut Uçum, Aydın Özsıcak, Cemal Şahin ve Nedim Bakırhan'ın dinlenmesiyle duruşmaya başlandı.

Hakim tarafından söz hakkı tanınan sanık Aydın Özsıcak, “Bir önceki duruşmanın tutanaklarının kendisine gelmediğini beyan ederken, “Çalındığı iddia edilen ‘Argus 5000 ve Skymap III C' cihazının hafıza kartını savcılıkta bulunmaktadır. Kaybolmuş bir cihazın hafıza kartı niteliğindeki bu kartın savcılığın eline nasıl ulaştığını tespit edilmesini talep ediyorum. Eğer cihaz kayıpsa bu kartında ortada olmaması gerekir” diye konuştu.

“GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili talimat aldın mı?”

Merhum Yazıcıoğlu'nun avukatı Kemal Yavuz, sanık Aydın Özsıcak'a yönelik okuduğu bir belgede, ‘Amaçları skorskr ile gönderilecek inceleme heyeti ile bu operasyonu yapmaktı' şeklinde bir şahsın beyanının bulunduğunu ve TC-HEK tescilli helikopterin GPS cihazlarının sökülmesinin özel teknik, beceri ve alet gerektirdiğini anlattı. Belgede, skorskr helikopterinin kasten düşürüldüğünün ifade edildiğini söyleyen Av. Kemal Yavuz, Aydın Özsıcak'ın TC-HEK tescilli helikopterdeki GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili ‘talimat aldın mı' diye sordu.

Soru üzerine sanık Aydın Özsıcak, “Ben bu konuyla ilgili bilirkişi talebinde bulunuyorum. Ben hiçbir şey yapmadım ve talimat almadım” diye konuştu.

“Sanık olarak yargılanması gerekenler tanık olarak dinleniyor”

Çalınan cihazlarla ilgili konuşan Davut Uçum ise, “Eğer aksi durum ortaya çıksaydı, helikopter şirketinin rekor miktarda tazminat davalarıyla karşılaşması söz konusu olurdu. Uçuşlarla ilgili olarak sertifikaları ellerinden alınırdı. Ayrıca, olaya ilişkin alınan OTDÜ raporunda kaybolduğu iddia edilen cihazların incelendiği görülmektedir. Sanık olarak yargılanması gerekenler, tanık olarak dinlenmektedir. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum” diye cevapladı.

“İfade birliği içinde olalım”

Cemal Şahin'e elindeki belgeyi okuyan ve soru yönelten Av. Kemal Yavuz, “Tüm General S. S. ile F. B., dönüşte Cemal Şahin, Nusret Memiş, Nedim Bakırhanlı yanlarına çağırarak, ‘ifade birliği içinde olalım' talimatı vermiştir. Kendilerine böyle bir talimat verildi mi? diye soru yöneltti.

Sanık Cemal Şahin'in, “Ben böyle bir toplantıya katılmadım, ismi geçen şahıslarca her hangi bir şekilde ve zamanda böyle bir talimat vermediler” dediği öğrenildi.

“Helikopterin başında elinde tornavida olan kim”

Av. Kemal Yavuz, helikopter olayı sonrası kamuoyunun da bildiği fotoğraf ile ilgili, “Kendisi çömeli durumda oturan kişi olduğuna göre elinde tornavida olan kişi kimdi, ne yapıyordu?” sorusuna karşılık sanık Cemal Şahin, “Eğer fotoğraftan kasıt sivil hava aracının görüntülerine ilişkin ise, vido ve fotoğrafı çeken Nusret Memiş, ben o video da arkada çömelmiş vaziyette sigara içen kişiydim. Bizim ifade vermemizde yönlendirme yapan olmadı. Sadece avukatım yönlendirme yaptı. Bunun haricinde bir durum söz konusu değildir. Ben hala şerefimle görevime devam etmekteyim. Videoda tornavidayla görüntülenen kişi Aydın Özsıcak'tır, ancak Aydın Özsıcak'ın arkası bana dönüktür ve tornavidayla ne yaptığımı bilmiyorum. Benim bunu takip etme gibi sorumluluğum yoktur” dediği öğrenildi.

Duruşma 22 Nisan tarihine ertelendi

'Albay S.Y'nin bakım komutanıdır. Cihazlarını sökme talimatı veren ve takip eden S.Y'dir' şeklinde bir bilgi olduğunu ifade eden Av. Kemal Yavuz, Cemal Şahin'in böyle bir bilgiye sahip olup olmadığını sordu.

Sanık Cemal Şahin, “S.Y'nin böyle bir talimat verdiğini duymadım, cihazların kimin söktüğünü görsem bu dava zaten bu kadar devam etmezdi. Albay S. Y. kaza kırım bölgesindeydi ama sivil hava aracının başında değildi” dediği öğrenildi.

Son olarak sanık Nedim Bakırhan da hakkındaki iddiaları kabul etmezken, Yazıcıoğlu'nun avukatı Kemal Yavuz, soruşturmalarının ana dosyada birleştirilip sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ederken, duruşma 22 Nisan tarihine ertelendi.

Halil Ulubey

