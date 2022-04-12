Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan 3 uçağın kamera görüntülerinin incelenmesi talebi

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu Hakan Ural'a teşekkür mesajı iletti.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasındaki önemli gelişmenin ardından Furkan Yazıcıoğlu mesajında şu sözlere yer verdi. “Hakan bey, öncelikle şahsım ve ailem adına bizlere göstermiş olduğunuz sevgi ve muhabbetten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin de takip ettiği üzere suikast davamızın 13'üncü yılındayız. Verdiğimiz bu adalet mücadelesinde kritik bir sürece girdik. Savcılığa vermiş olduğumuz dilekçedeki hususlara bakılarak bir rapor hazırlanmasını bekliyoruz. Dilekçede belirtilen eksiklikler tamamlanmadan alınacak bilirkişi raporunu kabul etmemiz asla mümkün değildir. Çünkü bu eksikliklere rağmen rapor bilimsel bir rapor olmayacak, hatalı ve yanlış olacaktır. Adaletin elbet tecelli edeceği inancıyla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ömrünü milletine adamış olan liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını hassasiyet göstererek gündeminize aldığınız için başta siz olmak üzere bize desteklerini esirgemeyen Türk milletine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

“Bin defa kafama sıkarım”

Hakan Ural ise hem Muhsin Yazıcıoğlu hem de gönderilen bu mesaj hakkında açıklamalarda bulundu. “Çok değerli, kıymetli, vatansever bir siyasetçiydi. Hayatı milletinin sevgisiyle geçmiş bir dava adamı. Böyle bir yiğidi aldılar bizden” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti ve devletine operasyon bitti mi?” diye sordu. “Terör tüm zorluklara rağmen resmen bitti, bu topraklar ağır bedeller ödedi. Bin defa kendi kafama sıkarım bir tane Muhsin Yazıcıoğlu'nun tırnağı kanamasın, Allah bu ülkede vatanını, bayrağını seven Muhsin Yazıcıoğlu, Ömer Halis Demir gibi birçok vatandaşımızın sayısını artırsın” dedi. Furkan Yazıcıoğlu'nun değerli mesajına ise “Nezaketi, terbiyesi, soğukkanlılığı müthiş yetiştirilmiş, babasına ve geçmişine farkındalığı yüksek, gurur duydum” sözleriyle sevgi ve saygısını dile getirdi.