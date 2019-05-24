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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin kamu görevlileri hakim karşısında

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin kamu görevlileri hakim karşısında
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin kamu görevlileri hakim karşısında

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş’in de aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybetmesi ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 9 üst düzey kamu görevlisinin yargılanmasına, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesinde başlandı. Savunmaları istenen sanıklar, üzerine atılı suçları kabul etmediklerini beyan etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve Gazeteci İsmail Güneş'ın de aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe, dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazı Tanılır, eski vali yardımcısı Servet Güngör, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, eski Kahramanmaraş Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut, Emniyet Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, Jandarma Genel Komutanlığı TİB Temsilcisi Yaşar Kalkan ve Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni Süleyman Akdoğu, "görevi kötüye kullanma" suçundan hakim karşısına çıktı.

Sanıkların üst düzey kamu görevlisi olması nedeniyle yargılama, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesinde yapılırken duruşmaya ; Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanıkların savunmalarının dinlendiği duruşmada mahkeme başkanı, sanıklara çeşitli sorular yöneltti. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Avukatlar da savunmalarını yaptıktan sonra mahkemeye 10 dakika ara verildi. 

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