İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhsin Yıldırım'dan 2,5 yıllık imza

Muhsin Yıldırım'dan 2,5 yıllık imza
Muhsin Yıldırım'dan 2,5 yıllık imza

Samsunspor, Muhsin Yıldırım ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Nuri Asan Tesislerinde düzenlenen imza törenine Genel Menajer Mustafa Aztopal da katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Genel Menajer Mustafa Aztopal, “Oynadığımız ligde şampiyonluk yaşamış, bir üst ligde birçok kez görev almış, genç yaşına rağmen bir önceki takımında kaptanlık sorumluluğunu üstlenmiş karakterli ve çok değerli bir oyuncuyu bünyemize kattığımız için mutluyuz. Muhsin Yıldırım kardeşimize hoş geldin diyor, hedeflediğimiz başarıya birlikte ulaşacağımıza olan inancımı belirtmek istiyorum” dedi.

Yılport Samsunspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Muhsin Yıldırım, “Buranın hedeflerini bilerek geldim. İnşallah burada şampiyonluk yaşayacağız. Hep beraber 1. Lig'e, oradan da Süper Lig'e çıkacağız. Takımda tanıdığım ve karşılıklı oynadığım çok sayıda futbolcu arkadaşlarım var. İnşallah burada kenetlenip güzel bir takım olacağız. Güzel bir seri yakalayarak şampiyon olacağız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.