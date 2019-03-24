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Muhtar Mehmet Özpolat'ın kalp krizinden öldüğü belirlendi

Muhtar Mehmet Özpolat'ın kalp krizinden öldüğü belirlendi
Muhtar Mehmet Özpolat'ın kalp krizinden öldüğü belirlendi

Geçtiğimiz günlerde muhtarlık ofisinde kanlar içinde ölmüş olarak bulunan Sancaktar Mahallesi Muhtarı Mehmet Özpolat’ın kalp krizi geçirdiği ve sonrasında düşerek kafasını çarptığı açıklandı.

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Sancaktar Mahallesi muhtarları Mehmet Özpolat, geçtiğimiz günlerde muhtarlık bürosunda kanlar içerisinde ölmüş olarak bulunmuştu. Muhtar Özpolat, otopsisinin ardından geçtiğimiz Çarşamba günü çok sayıda seveninin katıldığı cenaze töreninin ardından defnedilmişti. Olayın ardından bir açıklama yapan Özpolat ailesi, Mehmet Özpolat'ın yapılan ön otopsisinde ölüm sebebinin kalp krizinden kaynaklandığını söyledi. Kalp krizi sonrası düşerek kafasını çarptığının belirlendiği Özpolat'ın ölümüyle ilgili hiçbir şüpheli durumun olmadığını ifade eden aile bireyleri, kendilerini bu acı günlerinde yalnız bırakmayan tüm Malatyalılara da teşekkür etti.  

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