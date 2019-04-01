Muhtarlık seçiminde kazanan kurayla belirlendi

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Zonguldak'ın Beycuma Beldesi Çamlık Mahallesinden aday olan Şener 5 aday arasından kurayla seçilerek muhtar oldu. 5 adayın yarıştığı seçimde Fahri Yüksel ile kafaya yarışan Şener Körpe aynı oyu alarak tamamladı. Sandıklardan çıkan oy sayıları aynı olunca 2 muhtar adayı arasında kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonucunda Muhtar seçilen 41 yaşındaki Muhtar Şener Körpe seçimin kazananı oldu.

"BABAMIN YOLUNDAN GİDECEĞİM"

Muhtarlık seçimini kazandığı için mutlu olduğunu ifade eden Çamlık Mahallesi Muhtarı Şener Körpe, “Çok mutluyum bütün seçmenlerime çok teşekkür ediyorum. Bana oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Seçimin sonucunda kuraya kaldık ve biz şanslı çıktık. Nasip böyleymiş diğer adaylarla ile bir aday ile 22 oy ile berabere kaldık. Bir aday 20, diğer 6 ve diğer aday 4 aldı. Toplam 77 seçmen var bir kişi oy kullanmaya gelmedi. 76 kişi oy kullandı 2 oy geçersiz sayıldı. Babam 25 yıldır Çamlık Mahallesinin Muhtarı babadan oğula devri aldık. İnşallah babamın yolunda bizde devam ederiz. İnşallah babamız gibi bizde bir 25 yıl hizmet yaparız” şeklinde konuştu.

Oğluna muhtarlık konusunda öğütlerde bulunan 25 yıllık muhtar Necmettin Körpe, “Bu bir yarıştır hak eden kazandı. Ayrıca kurada çıkması da ayrı bir şans herkesin gözü önünde yapıldı. Benim oğluma tek tavsiyem dürüst olması seçmenlerle güzel geçinmesi milletin hizmetine koşması benim isteklerim oğlumdan bu muhtarın yapacağı zaten hizmet budur” dedi.

Sertaç Özdemir - Barış Doğan