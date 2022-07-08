Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 28 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Hacıahmet köyünden Çetin HES Baraj gölü arasında Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri, Müküs Köprüsü ile tünel arasında Bitlis Polis Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından, Çöplük mevkiinde ise jandarma komando karma tim ile Müküs Köprüsü ile Çetin HES Baraj gölü arasında su üstü arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Gün içerisinde Pervari Kaymakamlığınca aileye çalışmalar hakkında bilgi de verildiği bildirildi.

28'inci gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, 130 kişiyle hem karadan hem havadan hem de suda yürütülüyor.

Selami Deniz



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