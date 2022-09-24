Mülteci botunu Yunan sahil güvenliği patlatıp ölüme itmiş

Olayla ilgili T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı bilgi paylaşımında bulundu. Yapılan açıklamada, 24 Eylül 2022 tarihinde saat 11.05'te, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Babakale 1.5 deniz mili (yaklaşık 3 km) güneyinde seyir halindeki bir balıkçı teknesi tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmenlerin tespit edildiği ve kurtarma çalışmalarına başladığının bildirilmesi üzerine olay mahalline 3 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

İLGİLİ HABER Çanakkale açıklarındaki düzensiz göçmen arama kurtarma faaliyetlerinde 15 kişi kurtarıldı, 6 kişi hayatını kaybetti

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.