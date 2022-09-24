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Mülteci botunu Yunan sahil güvenliği patlatıp ölüme itmiş

Mülteci botunu Yunan sahil güvenliği patlatıp ölüme itmiş
Mülteci botunu Yunan sahil güvenliği patlatıp ölüme itmiş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayda lastik botu Yunan sahil güvenliğinin patlatıp Türk karasularına ittiği ortaya çıktı. İhbar üzerine 1 sahil güvenlik helikopteri, 3 sahil güvenlik botu ve 1 dron ile arama çalışması başlatan Türk sahil güvenlik ekipleri 15 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtarırken 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıp karaya çıkardı. Kayıp bir kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

Mülteci botunu Yunan sahil güvenliği patlatıp ölüme itmiş - Tıkla İzle

Olayla ilgili T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı bilgi paylaşımında bulundu. Yapılan açıklamada, 24 Eylül 2022 tarihinde saat 11.05'te, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Babakale 1.5 deniz mili (yaklaşık 3 km) güneyinde seyir halindeki bir balıkçı teknesi tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmenlerin tespit edildiği ve kurtarma çalışmalarına başladığının bildirilmesi üzerine olay mahalline 3 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

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