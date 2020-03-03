Mülteci gençlerden ‘Avrupa' imajı

İran Türkü olduğunu söyleyen Emir isimli mülteci genç, “İran'dan geldim sınırdan geçmek için. Kuaföre geldik bir kendimizi, suratımızı, sakal tıraşı için. Temiz olalım yani. Sınırdan geçmeyi bekliyoruz. Ben Almanya'ya gitmek istiyorum. Kardeşim orada bir de büyük ağabeyim orada” dedi.

İran'dan gelen bir diğer mülteci gençte, “Uzun süredir yollardayız. Şu an geldik sınıra, biraz üstümüzü başımızı yenilemek istiyoruz. Avrupa imajı olsun diye. İnşallah geçeceğiz” diye konuştu.

Koray Ustabaşı - Murat Delice - Erdal Can İçelli - Şener Urfa

