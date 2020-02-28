İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mülteciler botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor

Mülteciler botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor
Mülteciler botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararıyla birlikte, Yunanistan’a geçmek isteyen mülteciler botlarla Meriç Nehri’ni geçmeye çalışıyor.

Mülteciler botlarla Yunanistan’a geçmeye çalışıyor - Tıkla İzle

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararıyla birlikte, Yunanistan'a geçmek isteyen mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne'ye akın etti. Yüzlerce düzensiz göçmen Kapıkule Sınır Kapısı'na yürürken, mülteciler farklı noktalardan ülkelere giriş yapmaya çalışıyor. Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak için tarlalardan geçerek, Meriç Nehri'ne ulaşan mülteciler botlarla nehri geçmeye çalışıyor.

Erdal Can İçelli - Murat Delice

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.