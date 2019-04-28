Mülteciler son anda kurtarıldı

Gece saatlerinde Bodrum Kargı Adası güneyinde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı bot, bölgede yarı batık vaziyette jet-ski tespit etti. Su yüzeyindeki üç kişinin, yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçma girişiminde bulunan 2 Suriye ve bir Filistin uyruklu şahsın olduğu ortaya çıktı.

3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak yasal işlemlerin yapılması için Turgutreis Marina'ya getirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri bu olayın yaklaşık 2 saat sonra devriye görevi esnasında Karaada güneyinde devriye görevi esnasında fiber tekne içinde düzensiz göçmenler ile karşılaştı. 5 Filistin ve 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botu ile yasal işlemlerin yapılması için Turgutreis Marina'ya getirildi.

Bekir Tosun - Tuba Ayhan