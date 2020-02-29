Mülteciler, Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından Meis'e geçmeye hazırlanıyor

Antalya'da yaşayan bazı göçmenler, Avrupa'ya kısa yoldan gidebilmek için Kaş ilçesine geldi. Yunanistan'ın Türkiye'ye 2.1 kilometre uzaklıkla en yakın adalarından Meis'e gitmek isteyen 3 Suriyeli göçmen, Kaş limanına gelerek keşif yaptı. Yunanistan üzerinden Almanya'ya gitmek istediklerini belirten gençler, adayı iyice inceledi.

“Yüzerek giderim”

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan gençlerden Abdülaziz İbrahim (21), daha önce akrabalarının bu bölgeden Avrupa'ya gittiğini belirterek, “Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum. Bugün sadece bakmaya geldik eğer çıkabilirsek yarın gitmeyi düşünüyoruz. Nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Okumak için gideceğiz. Eğer gidebilirsek ailemiz de gelmeyi düşünüyor. Suriye'den gelecek olan insanlar da var” dedi.

Almanya'ya gitmek istediğin dile getiren bir başka göçmen Seyfettin Eburiu de (22), “Okumak için gitmeyi düşünüyorum. Bot bulacağız olmazsa yüzerek giderim“ diye konuştu.

Suat Metin - Gazi Taş

