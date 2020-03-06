İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mültecilere broşür dağıtan sağcı lider sınır dışı edildi

Mültecilere broşür dağıtan sağcı lider sınır dışı edildi
Mültecilere broşür dağıtan sağcı lider sınır dışı edildi

Edirne’de mültecilere üzerinde "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız” yazıları yazan broşürleri dağıtırken yakalanan İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.

İskandinavya'nın popülist-milliyetçi-muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, Türkiye'ye gelip Yunanistan sınırında göçmenlere "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazılı broşürler dağıtmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı'na getirilen Jimmie Akesson, pasaport işlemlerinin ardından sınırdaşı edildi. Ülkesine uçak olmadığı için İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile kopenhag'a gönderilen Akesson, kendisini görüntüleyen gazetecilerin fotoğrafını çekti. Ayrıca gazetecilere "Hangi medya" diye soran Akesson, gazetecilerin Türk medyası demesi üzerine gülerek cevap verdi.

Tuncer Cengiz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.