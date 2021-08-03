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Mumcular-Mazı yolu tekrar yanıyor

Mumcular-Mazı yolu tekrar yanıyor
Mumcular-Mazı yolu tekrar yanıyor

Milas’ta başlayan ve Bodrum’a sıçrayan orman yangınında dün yanan Mumcular-Mazı yolunda bugün öğle saatlerinde tekrar alevler yükseldi.

Mumcular-Mazı yolu tekrar yanıyor - Tıkla İzle

Mazı yolunun sol bölümündeki alanda başlayan yanın yolun sağ tarafına sıçradı. Çocuk mezarlığı mevkiine gelmeden öncesi rampada yükselen alevlere orman ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alevlerin tekrar yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve su tankı yönlendirildi.

Genç çam ağaçlarının bulunduğu bölgede ekiplerin yol boyunca alevler ile mücadelesi sürerken, şiddetli rüzgar ve rüzgarın ani yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında ekipler zor anlar yaşıyor. Bölgeden yükselen siyah dumanlar Mumcular-Mazı yolunu geceye çevirdi.

Bekir Tosun - Eren Ayhan - Murat Uçkaç



 

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