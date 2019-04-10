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Munzur Çayı taştı, ulaşım kontrollü sağlanıyor

Munzur Çayı taştı, ulaşım kontrollü sağlanıyor
Munzur Çayı taştı, ulaşım kontrollü sağlanıyor

Tunceli’de kuvvetli yağmur yağışı sonrası Munzur Çayı taştı.

Tunceli'de dün geceden itibaren kuvvetli yağmur yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolunun 22. kilometresinde Munzur Çayı taştı. Çayın taşması sonucu karayolunun bir bölümü sular altında kaldı. Karayolları Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışma yürütürken, küçük araçlar kepçelerin aracılığıyla yoluna kontrollü devam ediyor. 

Taşkına yolda yakalanan vatandaşlar, 2 saate yakın yolda beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti. Ekiplerin aralıksız çalışma yürüttüğü karayolunda Munzur Çayı'nın debisinin düşmesiyle trafiğin normal seyrine dönmesi beklendiği bildirildi. 

Ercan Topaç

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