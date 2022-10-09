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Munzur Dağının yüksek kesimlerine kar yağdı

Munzur Dağının yüksek kesimlerine kar yağdı
Munzur Dağının yüksek kesimlerine kar yağdı

Erzincan ile Tunceli arasında bulunan 3463 rakımlı Munzur Dağlarının yüksek kesimlerine kar yağdı.

Erzincan kent merkezinde gece etkili olana sağanak yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı Munzur Dağlarının zirve noktalarını beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde yağan kar ile birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşandı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek

Ahmet Akbuğa
 

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