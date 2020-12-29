Murat Can Ünverdi markaların sosyal medyada yaptığı sık hatalara dikkat çekti

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte markalar online ortamlardaki etkinliklerini arttırmaya başladı. İletişimin üst düzeye çıkması ile birlikte artık kişiler online ortamlardan markalar ile ilgili şikayetlerini herkese duyurabilmesi ile birlikte markalar önlemlerini almaya başladı. Markalar bu süreçte müşterilerine iyi bir deneyim yaşatabilmek adına web sayfalarını ve çağrı merkezlerini oluşturdu. Yeni Medya Şirketler Grubu CEO'su Murat Can Ünverdi markaların sosyal medyada yaptığı sık hatalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyanın etkinliklerine değinen Murat Can Ünverdi şöyle konuştu:

“Facebook ve Twitter ile başlayan sosyal mecralar sonrasında Instagram platformunun da duyurulması ile birlikte etkinliklerini arttırdı. Yeni nesil sosyal medyaya iyi bir şekilde uyum sağlarken markalar ise bu süreçte etkinliklerini bu yöne doğru arttırdı. Markaların sosyal medya ortamlarında aktifliklerini arttırmaları ve müşterileri ile doğru bir iletişim kurmaları gerekli. Bu süreçte ise birçok danışman ile çalışma kararı alan markalar sürekli olarak sosyal medya alanında hatalar yapmaktadırlar. Markaların sosyal medya da yaptığı sık hatalar ise her geçen gün çeşitli forumlara konu olmaktadır.

Tüm sosyal mecraların herkes tarafından bilinmesine rağmen markalar bu dev teknoloji ağında doğru bir şekilde pazarlama yöntemleri uygulayamamakta. Markaların sosyal mecralarda doğru adımları atamamasının birçok nedeni bulunmakta.

İletişim çağının üst düzeyde olduğu dünya ülkeleri ve ülkemizde markaların yapıp, yapamadıkları iletişimi şanssızlıklara bağlamak oldukça saçma gelebilir. Markaların ellerinde bulunan fırsatları iyi bir şekilde değerlendiremediği ve hedef kitle ile iyi iletişim kuramadıkları bir gerçek”.

“Marka ve hedef kitle arasında duygusal bir bağ yakalamak bu süreçte en önemli olaylardan birisidir”

Markaların yaşadığı bu sorunlar ile ilgili birtakım konulara değinen Ünverdi, “Hedef kitle ile sosyal medya ağlarında doğru ve etkili bir iletişim kurulmalıdır. Marka ve hedef kitle arasında duygusal bir bağ yakalamak bu süreçte en önemli olaylardan birisidir. Markalar, hedef kitleleri ile ilgili kampanyalar yürütmeli ve müşterileriyle aralarında alışverişten çok duygusal bağını arttırmalıdır. Dev iletişim çağında yer alan birçok marka ve yeni girişimler şüphesiz ilk olarak sosyal medyada duyuluyor. Sosyal medyanın çok aktif kullanılması ve kişilerin burada özgür bir şekilde paylaşım yapabilmesi markalar için büyük önem arz etmekte. Markalar bu süreci iyi değerlendirerek hedef kitleleri ile daha da yakınlaşmalıdır” şeklinde konuştu.