Murat Erkan: 'Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ilk 5G sinyallerimizi verdik'

Turkcell'in düzenlediği ve Türkiye'nin en geniş katılımlı teknoloji etkinliklerinden Turkcell Teknoloji Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi'nde 10'uncu kez kapılarını açtı. "Sen Yap Diye" mottosuyla düzenlenen zirve, 20'nin üzerinde oturumda 70'e yakın fikir önderi ile 10 binden fazla davetliyi bir araya getiriyor. Zirvede İHA'ya konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 5G, yerli ve milli Yaani sesli asistan ve kullandıkları teknolojilerde yerlilik ve millilik konularına değindi.

Zirvenin 10'uncusunu yaptıklarını belirten Murat Erkan, "10 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz, şu anda da çok yoğun. Her teknoloji zirvesi bir öncekinin üstüne koyarak gidiyor. Bu yılki teknoloji zirvesinde ana mesajımız; robotlar, yapay zeka, giyilebilir teknolojiler ve bunların alt yapısını hazırlayan alt yapı teknolojilerin Türkiye'ye hazır hale getirmek. Bizim mühendislik anlamında da ekosistemde ne kadar çok bu konuda çalışan iş ortağımız varsa, onlarla bu Zirvede beraberiz. Herkes kendi çözümlerini ortaya koyuyor, bayram havasında keyifli bir zirve yaşıyoruz" dedi.

"5G sinyallerini verdik"

5G konusuna değinen Erkan, ''5G artık dünyada yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Son kullanıcı terminal cihazları henüz hazır olmasa bile herkes hazırlık yapıyor. Biz de 2017'den bu yana 5G konusunda onlarca test yaptık. Türkiye'ye hazır hale getirdik. Bugün de İstanbul, Ankara, İzmir'de ilk 5G sinyallerimizi verdik. Bazı testler yapıyoruz ve burada 5G sinyalini verdik" şeklinde konuştu.

"Artık yapay zeka her yerde"

Yani sesli asistanı zirvede tanıtan Erkan şöyle konuştu: "Yapay zeka dünyanın her yerinde ama yapay zekanın önemli handikaplarından birisi dil handikabı. Yabancı teknolojiyi kullanarak geçen yıl İngilizce olarak yapay zekayı göstermiştik. Biz, kendi mühendislerimizin geliştirdiği yerli teknolojilerle yapay zekayı burada müşterilerimize gösterme fırsatı bulduk. Artık yapay zeka her yerde. İşimizde var, eğlenirken var, dinlenirken var, çalışırken var, her anlamda yapay zeka hayatımıza giriyor. Yapay zekanın hayatımızdaki yerini doğru bir şekilde alması içinde gece gündüz çalışıyoruz".

"Biz teknolojilerimizi yerli ve milli olmasına önem veriyoruz"

Erkan sözlerini şöyle tamamladı: "Zirve, her zaman üstüne koyarak gidiyor, 70'in üzerinde fikir önderi var. Bu isimler, fikirlerini gelip burada Türk insanı ve Türk şirketleriyle paylaşıyorlar. Buradan çok büyük fayda var. Her kim buradan fayda alırsa zaten ülkeye de fayda sağlıyor. Biz teknolojilerimizi yerli ve milli olmasına önem veriyoruz ama daha da önemlisi güvenli olmasına önem veriyoruz. Yerli, milli ve güvenli teknolojiler bu teknolojiler arasından çıkacak diye düşünüyorum. Yerli ve teknoloji üretmek Türkiye'nin Turkcell'i olarak bu ülkeye borcumuz".

Adem Gürer - Uğur Çetin