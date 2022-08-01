Murat Göğebakan ölümünün 8. yılında Esenler'de anıldı

Esenler Belediyesi, “Esenler Yaz Akşamları” etkinlikleri çerçevesinde konser programlarına devam ediyor. Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen konser programında Gece Yolcuları grubu sahne aldı. Şarkılarıyla gönüllere taht kuran besteci, müzisyen ve şarkıcı Murat Göğebakan anısına bir konser düzenledi.

Sanat camiasında ‘sevgi adamı' olarak anılan “Ay Yüzlüm”, “Kalbim Yaralı” ve “Ben Sana Aşık Oldu Bir tanem” gibi eserleriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Murat Göğebakan vefat yıl dönümünde şarkılarıyla anıldı, Göğebakan'ın en sevilen eserleri seslendirildi.

Gece Yolcuları grubu üyelerinden olan Uğur Arslantürkoğlu, Göğebakan ile birlikte çalıştığı günlerdeki anılarını sahnede seyircilerle paylaştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere Göğebakan'ın oğlu Bülent Göğebakan da katıldı.

Murat Göğebakan'ın oğlu Bülent Göğebakan “Herkese çok teşekkür ediyorum böyle bir günde burada olmaktan gurur duyuyorum. Tabi ki acı doluyuz ama anmak da gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bugün de güzel bir şey olacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog

