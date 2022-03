Murat Hazinedar hakimi reddederek salonu terk etti

Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar ile meclis üyesi Çetin Kırışgil'in mal bildiriminde bulunmadıkları ve haksız mal edindikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 22.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Murat Hazinedar ile Çetin Kırışgil ve avukatları hazır bulundu.

"Ben bu parayı Murat Hazinedar'a geri iade ettim''

Duruşmada tanık olarak beyanı alınan Gaye Donay, Murat Hazinedar'ı amcası dolayısıyla tanığını, Beşiktaş Belediyesi'ne danışmanlık hizmeti sunup sunmadığını hatırlamadığını belirtti. Tanık Donay, Murat Hazinedar'ın banka hesabından kendisine, 2015 yılında 40 bin TL gönderilmesine ilişkin beyanında, "Söz konusu paranın bana neden gönderildiğini hatırlayamadım ancak geri iade ettiğimi hatırlıyorum. Zannediyorum ki sağlık ile ilgili bir durum sebebiyleydi. Yanımda çalışan Bekir Çetin'in eşi kanser hastasıydı. Tedavisine yardım amaçlı gönderilmiş bir paraydı ancak ben bu parayı Murat Hazinedar'a geri iade ettim'' dedi.

"Benim insanlarla özel hukukum olabilir''

Murat Hazinedar tanık beyanının ardından mahkemeye tepki göstererek, "Bu tanığı neden dinliyorsunuz? 40 bin lirayı soruyorsunuz. Doğru bir yargılama yapalım. O dönem zaten hesabımda 10 milyon dolar para var. Doğru bir yargılama yapalım. Siz 40 bin TL'lik meblanın neden gönderildiğini soruyorsunuz. Benim insanlarla özel hukukum olabilir, bu yok edildi. Sorulan soruların davanın esasıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bu sebeple diyeceğim yoktur'' ifadelerini kullandı.

Reddi hakim talebinde bulundular

Sanık Murat Hazinedar'ın avukatı, ara karar açıklandığı sırada reddi hakim talebinde bulundu. Hakimin taleplerini dilekçeyle yapmaları gerektiğini söylediği esnada sanık Hazinedar, adil bir yargılama yapılmadığını söyleyerek duruşma salonunu terk etti.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"Dosyayı bitirmemek, uzatmak için her türlü hukuk dışı yöntemi uygulayan hakimi bugün reddettim"

Duruşmanın ardından mahkeme salonu önünde açıklama yapan Murat Hazinedar, "Belki de bir ilk yaşadık. 3 tane MASAK raporu lehimde geldi, bir Başbakanlık raporu lehimde geldi, Savcılık bilirkişi raporları lehimde geldi, Sayıştay raporları tertemiz geldi. Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı'nın mütalaası dosyada. Yeminli Mali Müşavir raporu dosyada. Dosyayı bitirmemek, uzatmak için her türlü hukuk dışı yöntemi uygulayan hakimi bugün reddettim. Düşünebiliyor musunuz? 8 tane rapor var lehimde ve tam 1 buçuk yıldır Adalet Bakanlığı'nın süre talimatına rağmen, Adalet Bakanlığı'nın koyduğu yargılama süresine rağmen 1 buçuk yıldır sadece ve sadece 3 tane tanığı dinleyerek mahkemeyi oyalayan bir hakim. Yargılanmak istiyorum, her şey hazır ama dosyayı bitirmiyor. Bugün hakimi bu nedenle reddettim'' ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Mart 2014'de yapılan yerel seçimlerde Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen ve suç tarihlerinde başkan olarak görev yapan Murat Hazinedar ile bir kısım belediye görevlileri ve belediye meclis üyelerinin görevleri sırasında haksız mal edindikleri, mal bildiriminde beyan ettikleri malların gerçeği göstermediği ve gerçek mal varlıklarını gizledikleri iddiasında bulunulması üzerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından inceleme yapıldığı kaydedildi. İnceleme raporuna yer verilen iddianamede, “şüphelilerin üzerine yükletilen suçların 3628 sayılı yasa çerçevesinde kalan suçlardan olduğu ve başsavcılıkça resen soruşturma yapılması gerektiği görüşünün sunulduğu” denildi.

İddianamede, Hazinedar'ın en son mal bildirimini 6 Temmuz 2015 tarihinde yaptığı, bu tarihten sonra da banka hesaplarında lira ve dolar cinsinden yüklü para transferi olduğu halde bunlara ilişkin mal bildirimlerinin yer almadığı, mal bildirimlerine kaynağı, sözleşmesi ve benzeri belgeler girilmeksizin piyasadan 7 milyon lira dosya alacağı yazıldığı, 8 Mayıs 2015 tarihinde beyan edilen 7 milyon doların ise, bir önceki ve bir sonraki bildirimlerde yer almadığı, kaynağının belli olmadığı kaydedildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, 3268 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nda yer alan, ilgili maddeler gereği ‘haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme' suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Öte yandan şüpheliler hakkında haksız edinilen malların zorla alımı ve müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanma da talep edildi.



Sema Demir