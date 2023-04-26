Murat Kurum: 'Herkesin İstanbul'unu birlikte dönüştürelim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüme hız kazandıracak müjdeleri geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Erdoğan'ın kentsel dönüşüm için 'yarısı bizden' kampanyasını duyurmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, detayları açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü başlıyor! Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http:// yarisibizden.gov.tr adresinde. Herkesin İstanbul'unu birlikte dönüştürelim" dedi.

Metin Başar - Muhammed Talha Yazıcı - Onur Hamzaoğlu

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