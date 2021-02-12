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Murat Nehrinde 1,5 metre boyunda balık avladı

Murat Nehrinde 1,5 metre boyunda balık avladı
Murat Nehrinde 1,5 metre boyunda balık avladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Murat Nehri'nde oltasıyla balık avlayan Yusuf Ayfer, 1.5 metre uzunluğunda, 30 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde balıkçılık yapan Yusuf Ayfer, Murat Nehri'nde oltasıyla bir buçuk metre uzunluğunda, 30 kilogram ağırlığında yayın balığı avladı. Balık avlamak için çocukları ile Murat Nehri'ne gittiğini söyleyen Ayfer, bu sırada oltasına büyük bir balık takıldığını söyledi. Oltasındaki balığı kıyıya çıkarmakta güçlük yaşadığını ifade eden Ayfer, "Çevrede balık avlayanlardan yardım alarak yayın balığını kıyıya çekmeyi başardım. Yayın balığı 1,5 metre uzunluğunda ve 30 kilogramağırlığında. İki çocuğum var ikisinin boyundan da uzun. Balığın büyüklüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yıllardır geçimimi balıkçılıkla sağlıyorum. Bugüne kadar bu büyüklükte balık avlamamıştım" dedi.
Ayfer, balığın kilosunu 25 liradan satışa sunduğunu ifade etti.

Sami Demir
 

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