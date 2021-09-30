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Murat Özdemir ikinci kez gözaltına alındı

Murat Özdemir ikinci kez gözaltına alındı
Murat Özdemir ikinci kez gözaltına alındı

Bolu’da aracını bilinçli bir şekilde kaldırıma park ederek sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında polis ekiplerini çileden çıkaran Murat Özdemir ve şoförü gözaltına alındı.

Murat Özdemir ikinci kez gözaltına alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıllarda bir yarışma programında ünlü olan Murat Özdemir, şoförüyle birlikte geldiği Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi'nde üzerinde ismi yazılı olan aracını kaldırıma park etti. Özdemir'in olay yerinden ayrılmasının ardından vatandaşlar araçta bulunan şoföre tepki göstererek, aracı kaldırmasını istedi. Vatandaşlarla araç sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine trafik ve asayiş ekipleri sevk edildi.

Polisi görünce aracının yanına geldi

Yaşananları uzaktan izleyen Murat Özdemir, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak aracın yanına geldi. Polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırılan Özdemir, polislere yönelik olarak “Cezayı yazsın. Bizde para çok” dedi. Konuşmalarıyla ekipleri çileden çıkaran Özdemir ve şoförü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Ayrıca, geçtiğimiz aylarda Murat Özdemir aracını yine aynı yere park ederek polis ekiplerine rüşvet teklif ettiği için gözaltına alınmıştı.

Faruk Çidem

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