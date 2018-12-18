Murat Özdemir'in akıl hastanesine sevkine karar verildi

Beşiktaş Ortaköy'de yaşayan ve bir televizyon kanalında yayınlanan birkaç programa katılım gösteren Murat Özdemir, papağana işkence yaparken kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından Türkiye adeta ayağa kalktı ve tüm kesimlerden şahsa tepki yağdı. Olayın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Özdemir, evinde gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine götürülen Özdemir'in burada ifadesi alınarak sorgulandı.

Linç edilme korkusuyla geceyi emniyette geçirmiş

Gece saatlerinde sağlık kontrolüne de çıkarılan Özdemir, daha sonra serbest bırakıldı ancak linç edilme korkusuyla geceyi emniyette geçirdi. Sabah saatlerinde ise savcılık tarafından Özdemir'in adliyeye getirilmesi konusunda talimat geldi. Bunun üzerine polis ekipleri, Özdemir'i adliyeye sevk etti. Savcılık sorgusunun ardından Özdemir serbest kaldı. Savcılık, Özdemir'i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti.

MURAT ÖZDEMİR: 'PAPAĞANA İŞKENCE YAPMADIM'

Papağana işkence ettiği görüntüleriyle tepki toplayan ve polis tarafından gözaltına alınan Murat Özdemir İstanbul Adliyesine getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altıda adliyeye getirilen Özdemir, gazetecilere "Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı" dedi.

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker



