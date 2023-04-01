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Murat Sancak: 'Gördünüz hakemi, eyyamcılık yaptı, maçı katletti'

Murat Sancak: 'Gördünüz hakemi, eyyamcılık yaptı, maçı katletti'
Murat Sancak: 'Gördünüz hakemi, eyyamcılık yaptı, maçı katletti'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçının hakemi Ali Şansalan ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ne diyeyim? Gördünüz hakemi, eyyamcılık yaptı. Maçı katletti ama Galatasaray'ı tebrik ediyorum, güzel oynadı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 2-0 yenildi. Müsabakanın ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, basın mensuplarına maçın hakemi Ali Şansalan ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ne diyeyim? Gördünüz hakemi, eyyamcılık yaptı. Maçı katletti ama Galatasaray'ı tebrik ediyorum, güzel oynadı" diye konuştu.

Oğuzhan Ort 

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