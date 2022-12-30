Murathan Meserretçioğlu: 'Galatasaray'a mal edemezsiniz, başaramayacaksınız'

Süper Lig'de dün akşam oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Sivasspor maçı sonrası, hakem Erkan Özdamar'ın ofsayt gerekçesiyle Sivas temsilcisinin iptal ettiği golü ile ilgili spor kamuoyunda tartışmalar sürerken, Galatasaraylı iş adamı Murathan Meserretçioğlu da yaptığı açıklama ile tartışmalara değindi.

Maçtaki bir pozisyonda hakemin doğru veya yanlış mı karar verdiği yönündeki tartışmalardan kimsenin işin içinden çıkamadığını belirten Meserretçioğlu, “Ancak hakemin yaptığı veya yapmadığı bu hata için Galatasaray'ın şampiyon olacağını hisseden ve ayak oyunlarıyla önünü kesme arzusunda olan tüm diğerlerinin Galatasaray'ı sebep ve hedef haline getirmeleri kabul edilemez. Bu konuyu Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip, oynadığı futbol ile alkışlanan, camia olarak kenetlenmiş, şampiyonluğa yürüyen Türkiye'nin en büyük kulübüne yani Galatasaray'a mal edemezsiniz. Kısa ve net. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız, bu sene şampiyonuz” ifadelerini kullandı.

“Liderliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz.”

Sivasspor'un saha zeminin kötü olduğuna da değinen Meserretçioğlu, “Değerli Sivasspor Başkanı Mecnun Okyatmaz da konuyu beyan etti. Bu sahaya rağmen ve eksiklerimize rağmen maçın genelinde oynadığımız futbol bizleri memnun etti. Sevgili hocamız Okan Buruk günden güne takım oyununu ve bireysel performansları yukarı taşıyor. Liderliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

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