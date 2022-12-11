Muratpaşa'da Hz. Mevlana, vefatının 749. yılında anıldı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Mevlana Celaleddin Rumi'yi vefatının 749'uncu yıl dönümünde, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle andı. Akdeniz Konyalılar Federasyonu, Antalya Konyalılar Derneği, Karaman Ayrancılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Muratpaşa Konyalılar Derneği'yle düzenlenen programa Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldı.
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