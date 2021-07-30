Muratpaşa'dan Manavgat'a 15 araç yardım malzemesi

Manavgat'ta çarşamba günü başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınında alevlerin tehdit ettiği 18 mahalle boşaltılırken başta Kalemler olmak üzere birçok yerleşim yerinde evler küle döndü. İlçede devam eden yangın nedeniyle çok sayıda mahalleye su ve elektrik verilemezken Muratpaşa Belediyesi'nin dün öğle saatlerinde yaptığı “Manavgat'la dayanışma” çağrısı karşılık buldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurduğu kampanyayla sadece birkaç saat içinde yüzlerce koli yardım malzemesi toplandı. Belediyenin aşevinde toplanan yardımlar, önce kayıt altına alındı, tasnif edildi sonrasında elden ele minibüs ve kamyonetlere yüklendi. Dolan minibüs ve kamyonetler gece saatlerinde Manavgat'a yola çıktı.

Muratpaşa'dan toplanan yardım malzemelerinin Manavgat Belediyesi'nin ‘Yangın Dayanışma Merkezi'ne teslim edildiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu, “Yangının ilk günü, hatta ilk saatlerinde Başkan Ümit Uysal'ın talimatıyla, yine aşevimizden içinde gıda ve içecek bulunan 4 minibüsü Kalemler, Yeniköy bölgesine ulaştırmıştık. Başkanımız da o saatlerde bölgedeydi. Şimdi de komşularımızın yardımlarını büyük bir felaketi yaşayan ilçemize ulaştırıyoruz. Gece saatlerinde 15 minibüs ve kamyonet dolusu yardım malzemesini gönderdik” dedi.