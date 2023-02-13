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Muş AFAD ekipleri 23 kişiyi enkazdan canlı çıkardı

Muş AFAD ekipleri 23 kişiyi enkazdan canlı çıkardı
Muş AFAD ekipleri 23 kişiyi enkazdan canlı çıkardı

Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazlarından bugüne kadar yaptıkları başarılı arama kurtarma çalışmaları sonucunda 23 kişiyi canlı kurtardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem birçok ilde yıkıma neden oldu. Muş AFAD İl Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri ivedilikle yıkımın gerçekleştiği Diyarbakır'a sevk edilmişti. Zaman kaybetmeden deprem bölgesinde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmalarını başlatan Muş AFAD ekipleri koordineli çalıştıkları ekiplerle birlikte 7'nci günün sonunda toplam 23 vatandaşı enkazdan canlı çıkarmayı başardı.

İshak Güngör
 

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