Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış tarafından yapılan açıklamada, Van Bölgesel Tahmin Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmede; Doğu Anadolu'da beklenen yağışların yarın Muş ve Bitlis çevreleri ile çarşamba günü ise Muş, Bitlis, Hakkari ve Van çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağının beklendiğini söyledi. Elkatmış, meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayı, kuvvetli lodos ile birlikte tipi şeklinde kar yağışı, görüş mesafesinden azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.