Muş Ovası zengin kuş popülasyonuna ev sahipliği yapıyor

Zengin ve bereketli ovası ile bilinen Muş, tarım ve hayvancılığın yanı sıra ender rastlanan birçok kuş türünü de misafir ediyor. Ovadaki kuş türlerini gözlemleyen Telli Turna Doğa Koruma Derneği ekibi, önemli göç güzergahlarından olan Muş Ovası'ndaki Kaz ve Haçlı gölleriyle sulak alanlarda kuluçkaya yatan ve yemlenen kuşları inceledi. 8 yıldır arazide kuluçkaya yatan kuşları fotoğraflayarak takibe alan ekip, bölgedeki vatandaşları da hassas olmaları noktasında bilgilendiriyor.

Yapılan gözlemle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Telli Turna Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci, zengin sulak alanlara sahip olan Muş'ta bir o kadar da canlı yaşadığını söyledi. Göçmen kuşların bölgeye güzellik kattığını ifade eden Avci, “Bugün Muş ilindeki sulak alanlar, sazlıklar, Kaz Gölü ve Haçlı Gölü'nde detaylı çalışma yaptık. Bu çalışma esnasında seyrek görülen türlerden olan kaşıkçı, kızıl boyunlu batağan, bahri ve küçük kara akbaba ile birkaç tane turna gözlemledik. Kaz Gölü'nde yaklaşık 2 bin 500 tane küçük kara batağan, kızıl boyunlu batağan ve angut kuşu olduğunu tekrar teyit ettik” dedi.

“Muş Ovası zengin kuş popülasyonu ve çeşitliliğe sahip”

Muş Ovası'nın zengin kuş popülasyonu ve çeşitliliğe sahip olduğunu kaydeden Avci, “7-8 yıldan bu yana yaptığımız çalışmalarda ülke ortalamasının üstünde kuş türünün yaşadığını, bunların başında telli turna ve toy kuşlarının da yine il coğrafyasında yoğun bir şekilde bulunduğunu, dağ turnaları ve diğer turnaların da olduğunu tespit ettik. Bu türlerin korunması için de bölge halkı ile yerelde işbirliği yapıyoruz. Zaman zaman toplantılar düzenleyerek türün önemi, bölgenin önemi hakkında görüş ve fikir alışverişinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Toy ve telli turnanın nesli birinci derecede risk altında”

Toy ve telli turna neslinin birinci derecede risk altında olduğuna dikkat çeken Avci, “Dünya ölçeğinde toy ve telli turnanın nesli birinci derecede risk altında. Toy kuşlarının ülke genelindeki yarıya yakın kısmı Muş coğrafyasında yaşıyor. Bu kuşlarımız Bulanık, Malazgirt, Muş ve kısmen Varto'nun birkaç bölgesinde yaşıyorlar. Turna kuşları Anadolu kültüründe de önemli bir yere sahip. Yazılı ve sözlü edebiyat ile çeşitli sanat eserlerinde de bunu görebiliriz” diye konuştu.

“Muş Ovası 450'nin üstünde kuş türüne ev sahipliği yapıyor”

Muş Ovası'nın 450'nin üzerinde kuş türüne ev sahipliği yaptığını anlatan Avci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu kuşların bölgeyi tercih etmesinin en önemli sebeplerinden birisi de Türkiye'deki iki ana göç güzergahı üzerinde yer alması ve bir başka en önemli nedeni de verimli su kaynakları, sazlıklar, göller, doğanın zenginliği. Her yıl düzenli olarak yaptığımız saha çalışmalarında kuşların tekrardan yine gelmiş olduklarını gözlemledik. Kuşların kuluçka dönemi başladı. Bugün kuluçka alanlarını kısmen inceledik. Bir takım hassas türlerin de yine bölgede olduğunu gördük.”

Telli Turna Doğa Derneği Üyesi Turgay Özlü ise yıllardır göçmen kuşlar üzerine araştırmalar ve tespitler yaptıklarını belirtti.

Uğur Ulu