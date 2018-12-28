Musa Aydın: 'Hedefimiz dünyanın en iyi güreş takımıyla Tokyo'da olmak'

Tokyo'da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyatları'na çok güçlü bir kadroyla gitmeyi hedefleyen Türkiye Güreş Federasyonu'nda Başkan Musa Aydın, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. 2016'da Brezilya'nın Rio kentinde düzenlenen Olimpiyatlarda Türkiye'nin kazandığı 8 madalyanın 5'inin güreşte geldiğini hatırlatan Musa Aydın, “52 yıl aradan sonra böyle bir başarı geldi. Çıtayı yükseltmek istiyoruz. 2017 ve 2018 Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'na baktığımızda başarılarımızı devam ettirdik. Bundan sonraki hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası'nda Olimpiyat vizeleri almak. 1 yıl öncesinden bu kotaları alırsak 1 yıl boyunca daha rahat bir çalışma programı uygularız. Hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası'nda kota almak ve başarılara imza atmak. Akabinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda dünyanın en iyi güreş takımı olarak ülkemizi temsil etmek istiyoruz. En azından 2016'daki 5 madalyayı korumak ve üzerine çıkmak istiyoruz. 2012 yılında Londra'da 1 bronz almıştık, biz göreve geldikten sonra 1 madalya sayısı, 5 madalyaya çıktı. Hedefimiz de bunun altına düşmemek” açıklamasını yaptı.

“Yağlı güreşçiler, Taha'ya cevap veremez hale geldi”

Olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül'ü daha önce başpehlivanlarla şampiyonalara hazırladıklarını söyleyen Musa Aydın, “Geçmişte Taha Akgül'ü Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'na başpehlivanlarla hazırladık. Yağlı güreş biraz daha ağır ve uzun süren ağır bir güreş. Minder güreşi ise zamana dayalı, hızlı hareket ve hamleler isteyen bir dal. Zaman içinde artık bizim yağlı güreşçilerimiz Taha'ya cevap veremez duruma geldiler. Bundan sonra artık Taha'ya yurt dışından partner getireceğiz. Taha'nın gerçekten rakibi yok. 125 kilo olmasına rağmen, 55 kilolar gibi hareketli bir sporcu. Teknik yapabilen bir sporcu. Bu eksikliğini de gideceğiz ve inşallah 2016'da olduğu gibi Tokyo'da da ülkemize altın madalya kazandıracağımıza inanıyorum” dedi.

Son olarak Taha Akgül'ün minder güreşini bırakıp er meydanına çıkıp çıkmayacağıyla ilgili konuşan Aydın, “En büyük hedefimiz Taha'nın Tokyo'da Olimpiyat şampiyonu olması. Taha, Tokyo'nun ardından bir Olimpiyat daha çıkarabilir. Aslında rekor kırabilir 3 Olimpiyat şampiyonluğuyla. Bu kapasitede bir sporcu. Bu Olimpiyatlarda şampiyon olacağına inanıyorum ve ondan sonra da kararı kendisi verecek” şeklinde konuştu.

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu