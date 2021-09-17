Muş'a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'ta Avaşin Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak (27), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak'ın acı haberi Muş'taki baba ocağına ulaştı. Şehidin, 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi 718'inci sokakta bulunan evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Solak'ın naaşının yarın Otluca Dağ ve Komando Tugayı'ndaki uğurlamanın ardından Muş'a getirileceği ve Lale Camii'nde öğle namazını müteakiben düzenlenecek cenaze töreninin ardından şehitlikte toprağa verileceği öğrenildi.

Sedef ve Bedri Solak çiftinin 5 çocuğundan sonuncusu olan şehit Ümit Solak'ın nişanlı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Uğur Ulu

