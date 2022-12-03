Musk, eski Twitter yönetiminin Biden'ın oğlu hakkındaki haberlerin nasıl sansürlediğini ifşa etti

Ekim ayında sosyal medya platformu Twitter'ı satan alan ABD'li iş insanı Elon Musk, eski Twitter yönetiminin, 2020 yılındaki son başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin talebinin ardından Biden'ın oğlu Hunter Biden ile ilgili çıkan haberleri nasıl sansürlediğini gazeteci Matt Taibbi üzerinden ifşa etti. Gazeteci Taibbi “Twitter Dosyaları” başlığıyla yaptığı paylaşımlarda, Twitter kaynakları tarafından elde edilen binlerce belgeye dayanan bir serinin ilk bölümünü açıkladığını belirtti.

Twitter'ın insanlara engeller olmadan anında iletişim kurma gücü vererek misyon beyanını fazlasıyla yerine getirdiğini belirten Taibbi, ancak zaman geçtikçe şirketin yavaş yavaş farklı kontrol mekanizmaları eklemek zorunda kaldığını ifade etti.

Taibbi, kontrol mekanizmalarının başta spam ve finansal dolandırıcılık gibi olaylarla mücadele etmek için uygulandığını belirterek, “Yavaş yavaş, zaman içinde Twitter personeli ve yöneticileri bu kontrol mekanizmaları için daha fazla kullanım alanı bulmaya başladı. Dışarıdan kişiler, şirkete platformdaki içerikeri manipüle etmesi için dilekçe vermeye başladı, önce biraz, sonra daha sık, sonra sürekli” ifadelerine yer verdi.

“En çok Demokratların talebi olumlu karşılandı”

Bir e-mailin ekran görüntüsü paylaşan Taibbi, 2020'ye gelindiğinde siyasilerden ünlülere kadar birçok aktörün tweet'leri silme taleplerinin rutin hale geldiğini belirtti. Biden'ın ekibinin birçok paylaşım linkini, kaldırılması için şirkete ilettiğini aktaran Taibbi'nin paylaşımında çalışanlarından birinin "Biden'ın ekibinden incelenecek daha çok şey var” şeklinde e-mail attığı ve e-mailin "Ele alındı" şeklinde yanıtlandığı görüldü. Taibbi 2020'de hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratlardan talepler geldiğini vurgularken, talebine olumlu yanıt alanların daha çok Demokrat olduğunu işaret etti.

“Twitter, haberin kaldırılması için olağanüstü adımlar attı”

14 Ekim 2020'de New York Post gazetesinin, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarının içeriğinden elde edilen ifşa dosyalarını yayımladığını hatırlatan Taibbi, “Twitter, haberin kaldırılması için olağanüstü adımlar attı, linkleri kaldırdı ve bununla ilgili paylaşımlara ‘güvenli değil' uyarısı ekledi. Hatta şimdiye kadar, örneğin çocuk pornografisi paylaşımları için kullanılan, doğrudan mesaj yoluyla iletilmesini engelleyen eklentiyi bu habere uyguladılar” ifadelerini kullandı.

Dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Kaleigh McEnany'in söz konusu haber hakkında tweet attığı için hesabının kilitlendiğini belirten Taibbi, bu nedenle Donald Trump'ın seçim kampanyası görevlisi Mike Hahn'ın duruma tepki gösterdiğini aktardı. Taibbi, Trump'ın ekibi ile Twitter güvelik ve iletişim politikası ekipleri arasında gerilim yaşandığına dair belgelerin görüntüsünü paylaştı. Twitter yönetiminin, Hunter Biden haberinin şirketin "izinsiz şekilde elde edilen materyal" politikası kapsamında kaldırıldığını iddia ettiğini, ancak bunun sonradan bahane olarak üretildiğine dair yazışmalar olduğunu ifade etti.

Twitter'ın yeni patronu Musk da Taibbi'nin "Twitter Dosyaları" başlığı ile paylaştığı yazışmaları kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.