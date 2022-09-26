Musk'ın uyduları şaşırtmaya devam ediyor

Türkiye'nin birçok ilinde görüntülenen ve merak konusu olan Starlink uyduları Sivas semalarında da görüntülendi. Akşam saat 19.30 sıralarında Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır kasabasında da görüntülenen uydular Kasım Polat adlı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Uydu interneti erişimi sağlamak üzere uzaya gönderilen uyduların sıralı bir şekilde geçişi, cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
Akın Bozduman
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