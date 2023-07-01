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Musk'tan Twitter'a geçici sınırlama

Musk'tan Twitter'a geçici sınırlama
Musk'tan Twitter'a geçici sınırlama

Elon Musk, kullanıcıların hesaplarının özelliklerine göre Twitter’a tweet görüntüleme sayılarında sınırlandırma getirdi.


Sosyal medya uygulaması Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter'a yeni düzenlemeler uyguladıklarını duyurdu. Musk, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için geçici sınırlar uyguladık” dedi.
Musk'ın açıklamasına göre Twitter'daki kullanıcılar hesaplarının özelliklerine göre belli sayıda tweet görüntüleyebilecek.
Twitter'a getirilen geçici sınırlama özellikleri ile doğrulanmış hesaplar günde 6 bin tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar ise günde 300 tweet okuyabilecek

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